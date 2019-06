Bonus Sud per assunzioni dal 1° gennaio 2019 | novità | durata | contratti | importo

Nuovo salva-banche : Bonus fiscale da mezzo miliardo per le fusioni al Sud Stretta su tassa soggiorno e affitti brevi : Nuovo emendamento nel DL Crescita: fino a 500 milioni di credito d’imposta per ogni banca che partecipa a una fusione se ha sede in Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il relatore Centemero (Lega): «Rischi di default, situazioni urgenti». La norma vale anche per tutte le imprese, non solo per quelle finanziarie

Bonus per chi assume giovani disoccupati al Sud - che beffa : vale solo da oggi : L'Anpal ha emanato il decreto che istituisce il Bonus sud 2019 per le assunzioni stabili nel Mezzogiorno, ma gli incentivi...

Bonus Sud - aziende beffate : non vale per chi ha già assunto. Anpal : “Il governo non ha verificato se c’erano i fondi” : Brutta sorpresa per chi negli ultimi mesi ha assunto un giovane o un disoccupato del Sud contando sugli sgravi contributivi varati con l’ultima manovra. Quell’incentivo, che secondo la ministra Barbara Lezzi avrebbe dovuto “dare nuovo impulso al mercato del lavoro” nel Mezzogiorno garantendo alle aziende “la certezza di poter pianificare le assunzioni” per il nuovo anno, vale solo per le assunzioni fatte tra maggio e dicembre. ...

Imprese : consulenti lavoro - cambia Bonus Sud con operazione che genera paradossi : Roma, 23 apr. (Labitalia) - "cambia il bonus sud con un'operazione che genera paradossi e difficolt[...]