Aperte le iscrizioni alla beta di Rainbow Six Quarantine

Aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco di Roma : Sono Aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco di Roma, che si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30. In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività all’insegna della natura e della scoperta del mondo animale: dai laboratori creativi (manuali, ...

Formazione : Aperte le iscrizioni alla Summer School in efficienza energetica 2019 : C’è tempo fino al 25 maggio per inviare la propria candidatura alla VII edizione della Summer School in efficienza energetica, in programma a Roma dal 24 giugno al 5 luglio, organizzata da ENEA in collaborazione con ISNOVA (Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica). Obiettivo dell’iniziativa, che fa parte della Campagna nazionale “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, è quella di formare figure ...

Tecnology Day di SMA Italia : la tecnologia best in class applicata al fotovoltaico - Aperte le iscrizioni : Technology Day: è partito il tour dedicato all’innovazione nel fotovoltaico curato da SMA Italia. L’iniziativa, che rientra nell’innovativo SMA PARTNER PROGRAM, il programma di fidelizzazione lanciato in anteprima in Italia come prima filiale europea, ha l’obiettivo di raggiungere tutti i professionisti del fotovoltaico sul territorio per rispondere alle nuove sfide del settore. Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe illustra: “I ...

Ducati – Aperte le iscrizioni alla nuova edizione della ‘Summer School’ firmata Borgo Panigale : La Summer School “Fisica in Moto” apre le iscrizioni per la IX edizione, prevista dal 15 al 19 luglio a Borgo Panigale, è aperta a 25 studenti tra i più meritevoli La Summer School “Fisica in Moto”, il laboratorio estivo di fisica applicata alle moto, organizzato da Fondazione Ducati con la consulenza della Libera Università di Bolzano, apre le iscrizioni alla IX edizione. Come per la scorsa edizione, anche quest’anno il laboratorio ...

Arteam Cup 2019 : Aperte le iscrizioni : ... curatori e storici dell'arte, docenti universitari e di accademia, direttori di testate specializzate, galleristi, giornalisti specializzati, direttori artistici, personalità del mondo della cultura.

Somministrazione alimenti - Aperte le iscrizioni al corso Cescot : La Spezia - Il Cescot Confesercenti comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per l'attribuzione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di Somministrazione al pubblico di ...