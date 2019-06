«Vanity Da Grande» | quando le star hanno deciso chi diventare | Malika Ayane

vanityfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019)è una a cui piace sperimentare, spiazzare, osare, reinventarsi di continuo. Lo ha dimostrato nella sua carriera, di cui ha da poco festeggiato i primi dieci anni. Lo dimostrerà, ne siamo sicuri, anche dietro al bancone di X Factor, che la vede per la prima volta protagonista in qualità di giudice nella nuova edizione, al via da settembre su Sky Uno. Maha, dicantante e fare quello che oggi fa (con successo)? È la domanda che abbiamo fatto a lei e a tutti i protagonisti del nostroFair Stories. E che da oggi lanciamo in una rubrica settimanale dal titolo inequivocabile: «Da». Tra i prossimi appuntamenti? Alessandro Borghi, Carlo Verdone, The Jackal e moltissimi altri… Stay tuned!Video By ...

farfallarrubia : RT @alessandra_rand: Su - dariosci1 : RT @alessandra_rand: Su - aal_project : RT @alessandra_rand: Su -