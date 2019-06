Rimonta Huawei Mate 10 Lite | patch di giugno in Cina ed ipotesi EMUI 9

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Si era un po' perso di vista il10, che ritorna a farsi sentire con prepotenza, accogliendo inladi sicurezza di2019 attraverso il pacchetto8.0.0.368, come riportato dal 'TAS'. Il modello che lo sta ricevendo corrisponde alla sigla 'RNE-AL00'. Avremmo preferito comunicarvi notizie diverse ed incentrate su9 con Android 9.0 Pie, di cui era stato detto sarebbe stato rilasciato nel Q2 o Q3 2019. Localmente è disponibile una versione beta, che lascia buone speranze sul prosieguo della questione.Si tratterebbe del secondo major-upgrade per il10, lanciato con Android 7.0 Nougat, e poi passato per le fila di Android 8.0 Oreo. Ricordiamo che, a suo tempo, anche il precedentericevette il suo secondo major-upgrade nel Q3 2018, e potrebbe essere possibile la storia si ripeta con il10ed Android 9.0 ...

