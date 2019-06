Problema ghost touch risolto su OnePlus 7 Pro | aggiornamento in rilascio

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) C'è sempre una certa attenzione intorno al7 Pro, il top di gamma del produttore cinese ha che da poco ricevuto l'alla OxygenOS 9.5.8. Si tratta di una versione che include le soluzioni a diversi problemi, e che può essere scaricato via OTA (Over-The-Air). Tra le novità principali la correzione del, un argomento particolarmente caro agli utenti che hanno deciso di puntare sul device.La sensibilità del display, a partire da questa release, appare di certo migliorata, così come il supporto delle cuffie USB-C con le applicazioni terze. Il pacchetto integra anche le patch di sicurezza di maggio 2019, oltre che una serie di ottimizzazioni generiche, che non sono state meglio specificate. Avevate sperimentato anche problemi di qualità audio nel corso delle chiamate telefoniche? La questione è stata anch'essa risolta, potete stare tranquilli. Il7 ...

