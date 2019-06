Nuoto | Settecolli 2019 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ormai ci siamo. Dal 21 al 23 giugno (l’atteso Trofeo, giunto alla sua 56esima edizione (clicca qui per il programma), andrà in scena e sarà una grande occasioni per idi gareggiare in una piscina unica come quella del Foro Italico in Roma, nel contempo testarsi in vista dei Mondialia Gwangju, in Corea del Sud, previsti dal 21 al 28 luglio Si preannuncia una manifestazione dall’alto tasso tecnico con la Nazionale italiana presente al gran. Il gruppo nostrano, capitanato da Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e da Gabriele Detti, vorrà mostrare chiari segnali di vitalità e offrire un grande spettacolo al pubblico presente, desideroso di gustarsi prestazioni di un certo livello. Competizione che sarà arricchita da una presenza straniera piuttosto nutrita, che vede ai nastri di partenza nuotatori di fama internazionale come Katinka ...

