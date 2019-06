Morgan vs Rai 2 per lo speciale su Bowie | «La produzione ha snobbato il mio materiale | mi

davidemaggio

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Un taglio di troppo. Ieri sera, in seconda serata su Rai 2, è andato in onda lo‘Ziggy,racconta David’, un omaggio al compianto artista raccontato dal cantautore milanese. La serata, oltre a non aver convinto i telespettatori (ha totalizzato 214.000 spettatori con il 2.7% di share, complice la difficile collocazione), non è stata apprezzato dello stesso. Quest’ultimo, attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook, ‘incolpa’ Rai 2 di aver tagliato numerosi dei suoi interventi tanto da reputare imbarazzante la dicitura ‘racconta’: “Io non sono responsabile del montaggio di quello che è andato in onda ieri sera e posso garantire che di quel che è stato registrato è praticamente andato in onda meno del 10% per ciò che riguarda il ‘racconto’, e mi imbarazza un po’ che si sia utilizzato il titolo ...

