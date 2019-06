Migranti,Unhcr: 70 mln in fuga nel 2018

Nel, il numero di persone inda guerre, persecuzioni e conflitti ha superato i 70 milioni. Si tratta del livello più alto registrato dall', Agenzia Nazioni Unite per i rifugiati. Secondo il rapporto Global Trends, la cifra corrisponde al doppio di quella di 20 anni fa, con 2,3 milioni di persone in più rispetto a un anno fa. In evidenza il dato sui venezuelani che hanno lasciato il Paese a causa della crisi economica: sono circa 4 milioni.(Di mercoledì 19 giugno 2019)