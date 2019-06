Mafia nell' agrigentino | 7 fermati tra cui consigliere comunale

Mafia - blitz nell'Agrigentino : 7 arresti : 7.30 I Carabinieri di Agrigento hanno fermato sette persone accusate di associazione mafiosa. In carcere sono finiti boss e gregari delle 'famiglie' di Licata e Campobello di Licata. Tra i fermati, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa,c'è anche un consigliere comunale di Licata. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo.Accertata un'estorsione per lavori edili in Germania,e riscontrato l'interesse dei mafiosi nel ...

Mafia - 54 arresti da Milano a Foggia contro il clan di San Severo. Più di 200 poliziotti impiegati nell’operazione “Ares” : Decine di arresti in tutta Italia nei confronti degli appartenenti alle famiglie mafiose legate al clan di San Severo, in provincia di Foggia. Una vasta operazione condotta da più di duecento poliziotti, denominata “Ares”, sta dando esecuzione a 54 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antiMafia. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono associazione di ...

Europee - l'AntiMafia : "5 impresentabili nelle liste". C'è anche Berlusconi : La Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta dal pentastellato Nicola Morra, ha diffuso l'elenco dei candidati "impresentabili" presenti nelle liste elettorali per le elezioni Europee. In tutto si tratta di cinque aspiranti europarlamentari: 4 stanno affrontando un processo e uno si trova in custodia cautelare nell'ambito di un'indagine in corso. Le candidature segnalate, 4 di Forza Italia ed 1 di Casapound, non sono conformi al codice ...

Elezioni Europee - Forza Italia fa il poker di “impresentabili” : Berlusconi e tre dei suoi nella lista dell’AntiMafia : Forza Italia sbanca alle Europee. E fa poker con tre giorni d’anticipo. Quattro candidati impresentabili su cinque, infatti, sono esponenti del partito di Silvio Berlusconi. Tra questi c’è lo stesso ex presidente del consiglio, condannato in via definitiva per frode fiscale nel 2013, decaduto per la legge Severino e poi riabilitato nel maggio scorso. Il bollo d’impresentabile per l’ex cavaliere, però, è legato ai ...

Antonello Montante : la finta antiMafia fra complici e (troppi) distratti raccontata nel libro di Attilio Bolzoni : Antonello Montante, il finto paladino dell’antimafia andato a processo per vari reati e tuttora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, ha subito recentemente una pesante condanna di primo grado a 14 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Ma la sua non è solanto una storia giudiziaria, di maneggi commessi sottobanco finché qualcuno non li ha scoperti e ...

Raffaele Cantone : "Nello sblocca cantieri regole pericolose - rischio Mafia" : “Lo sblocca-cantieri ha vari aspetti problematici: semplifica gli affidamenti sotto i 200mila euro, che sono tantissimi negli enti locali, e questa è una norma pericolosa. Prevede eccessive deroghe ai commissari di governo”. Il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, non nasconde le sue preoccupazioni per il decreto che diciplina, tra l’altro i subappalti. E proprio su questo punto Cantone spiega, intervenendo a ...

PONTE MORANDI - ANTIMafia BLOCCA IMPRESA DEL CANTIERE/ Toninelli "Grazie Dia Genova" : PONTE MORANDI, la Dia ha BLOCCAto immediatamente un'IMPRESA appaltatrice nel CANTIERE demolizione per presunte infiltrazioni mafiose

Una delle aziende impegnate nella ricostruzione del ponte Morandi di Genova è stata interdetta dall’antiMafia : Il prefetto di Genova ha emesso una interdittiva antimafia nei confronti di un’azienda napoletana impegnata nella ricostruzione del ponte Morandi, crollato lo scorso 15 agosto, perché «permeabile ed esposta al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso». La ditta

Ponte Morandi - le mani della Camorra nella demolizione : interdittiva antiMafia a un’azienda coinvolta nei sub-appalti : C’è l’ombra della Camorra tra le ditte che stanno lavorando alla demolizione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto seppellendo 43 persone. Si tratta della Tecnodem S.r.l., ditta napoletana che si occupa di demolizione di materiale ferroso e ha ottenuto 100mila euro di commesse in sub-appalto dalla Fratelli Omini, una delle società scelte partecipati all’Associazione temporanea di imprese scelte dalla struttura ...

Mafia - investivano nella produzione del caffè sull’asse Milano-Palermo. Sei arresti e due società sequestrate : Investimenti mafiosi nella produzione e nella distribuzione di caffè in un inedito asse tra Milano e Palermo. Questo l’esito di un indagine che ha portato a sei arresti per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti con l’aggravante mafiosa. I finanzieri hanno portato alla luce una organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa ...

Morra - presidente dell'AntiMafia «Bisogna tenere alta la guardia sulla 'ndrangheta nelle cave» : Cosa può fare l'economia? Mi vorrei rivolgere alle organizzazioni delle imprese: chi opera nell'economia deve leggere i segnali con attenzione. E la società civile deve stare allerta? Faccio un'...

Nelle scuole anche storia AntiMafia : ANSA, - ROMA, 2 MAG - "E' stata approvata, in abbinamento alla Proposta di Legge sull'insegnamento dell'educazione civica Nelle scuole, un'altra Proposta, a mia prima firma, che prevede l'opportunità ...

Mafia foggiana - la guerra senza fine a Vieste : ucciso un altro capoclan. Dal 2016 dieci omicidi nella perla del Gargano : I killer sono arrivati sotto casa, forse in auto, forse in moto, e hanno fatto fuoco con un fucile calibro 12, il marchio di ‘fabbrica’ degli omicidi della Mafia foggiana. Questa volta hanno puntato a un “pezzo grosso”, Girolamo Perna, 29 anni, considerato al vertice del clan che porta il suo nome. ‘Scissionisti’ in lotta con il clan Raduano da tre anni, quando gli equilibri a Vieste, la perla del Gargano, si ...