Lovely Planet 2 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Lo sparatutto più semplice, no sense e frenetico del sol levante è tornato con un sequel, ci stiamo riferendo a2, disponibile su Steam. Quest’oggi dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia, vogliamo condividere con voi la nostra2 ci pone di fronte le medesime meccaniche del suo predecessore, lo stesso scopo e comparto grafico. Veniamo catapultati in livelli realizzati con uno stile grafico semplice e cartoonesco, dove nei panni di un misterioso individuo di cui non conosciamo nè identità nè storia, dovremo attraversare numerosi livelli eliminando i cubi malefici, armati di un fucile spara cubi a ripetizione. Nel corso dei livelli capiterà di imbattersi non solo in cubi rossi e molto arrabbiati, in grado di eliminarci al primo colpo, ma ...

