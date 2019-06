Samp - la Procura di Roma chiede il processo per Ferrero : Ferrero processo – Rischio processo per il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per lui ed altre quattro persone nell’ambito dell’indagine che nel novembre scorso portò ad una serie di sequestri per circa 2,6 milioni di euro, poi parzialmente annullato dal tribunale del Riesame. Come riporta […] L'articolo Samp, la Procura di Roma chiede il processo per Ferrero è ...

Csm - pg Cassazione : “Riunione consiglieri con Lotti non casuale. Imputato ha contribuito a scelta Procuratore Roma” : Si è determinato l’oggettivo risultato che la volontà di un Imputato abbia contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”. Lo scrive il Pg della Cassazione Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione a carico di cinque togati del Csm (tre intanto dimessi). L’Imputato a cui si riferisce è Luca Lotti, che partecipò il 9 maggio scorso a una riunione fuori dal Csm con Luca ...

Le mire di Palamara e Lotti sulla Procura di Roma : "Mettiamo paura a Creazzo - si vira su Viola" : Una “strategia di danneggiamento” del Procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, candidato, con Marcello Viola e Franco Lo Voi, a succedere a Giuseppe Pignatone alla guida della Procura di Roma. È quella che sarebbe stata prefigurata - come emerge dell’atto con cui il pg di Cassazione Riccardo Fuzio comunica l’avvio dell’azione disciplinare per i togati autosospesi Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo ...

Pg Cassazione - ruolo attivo Lotti su nomina Procuratore di Roma : Il deputato del Pd Luca Lotti "riveste nella discussione 'programmatica' della nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Roma un ruolo pienamente attivo". E' quanto si legge nell'atto firmato dal pg di Cassazione Riccardo Fuzio con cui si comunica l'avvio dell'azione disciplinare per i togati del Csm - Gianluigi Morlini, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Luigi Spina - che presero parte all'incontro notturno del 9 maggio ...

Bufera procure - forse nuovo voto su Procura Roma : Potrebbe ricominciare da zero l' iter per la nomina del nuovo Procuratore di Roma, dopo la Bufera che ha investito il Csm sull'onda dell' inchiesta di Perugia. Cioe' da una nuova deliberazione della Commissione per gli incarichi Direttivi, commissione che intanto e' stata rinnovata nella sua composizione con la sostituzione di due dei consiglieri togati che avrebbero partecipato fuori dal Csm a incontri sul futuro assetto della Procura ...

Raffaele Marra - Procura di Roma chiede condanna a due anni per abuso d’ufficio : Il pm di Roma Francesco Dall’Olio ha chiesto di condannare a 2 anni di reclusione l’ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra, accusato di abuso d’ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune. Per la stessa vicenda, lo scorso 10 novembre la sindaca Virginia Raggi è stata assolta dall’accusa di falso. Per la procura Marra ebbe un ruolo “assolutamente attivo” mentre ...

La guerra tra correnti alla Procura di Roma costringe la politica a rispondere a quattro domande urgenti : Chissà se le vicende che interessano quale indagato l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara non persuadano con maggiore decisione gran parte della corporazione alla necessità di modifiche di sistema. Vi è una insoddisfazione diffusa fra i magistrati dei meccanismi di attribuzione dei posti direttivi,

Lettera all’Ue - Procura di Roma apre un fascicolo dopo la denuncia di Tria per divulgazione di atti secretati : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia presentata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria sulla diffusione, avvenuta nei giorni scorsi, di una bozza della Lettera di risposta del capo del dicastero alla richiesta di spiegazioni da parte della Commissione europea sull’evoluzione del debito italiano. Il procedimento è al momento contro ignoti. Nella denuncia si ipotizzavano i reati divulgazione di ...

Lettera di Tria a Commissione Ue - Procura di Roma apre un’inchiesta per violazione segreto d’ufficio : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia depositata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, dopo la divulgazione di una bozza di risposta alla Commissione Ue, che conteneva tagli al welfare, e in particolare al reddito di cittadinanza e quota 100. Il procedimento è al momento contro ignoti.

Procura Roma apre inchiesta sulla diffusione della bozza della lettera di Tria : Dopo la denuncia depositata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, per la diffusione di una bozza della lettera di risposta, indirizzata all’Unione europea, sull’evoluzione del debito italiano nel 2018, arriva l’inchiesta della Procura di Roma.La denuncia del titolare di via XX settembre ipotizzava i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d’ufficio. L’inchiesta è al momento ...

La salma di Lorenzo Orsetti è tornata in Italia. Ora l'autopsia disposta dalla Procura di Roma : La salma di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso dall’Isis lo scorso 18 marzo in Siria dove stava combattendo come volontario a fianco delle milizie curde, è rientrata nella giornata del 31 maggio a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea della Qatar Airways proveniente da Doha.La salma di Orsetti è stata poi trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Roma per gli esami autoptici su ...

Palamara : su di me veleni Procura Roma : 22.07 "Sulla mia persona si stanno abbattendo i veleni della procura di Roma, ma ho la tempra forte e non mi faccio intimire.Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati perché ribadisco che non ho ricevuto pagamenti, né regali, né anelli e non ho fatto favori a nessuno". Lo ha detto l'ex consigliere del Csm, Luca Palamara, indagato per corruzione, al termine dell'interrogatorio durato più di 4 ore negli uffici della ...

Procura Roma : Palamara ai pm - mai ricevuto soldi né regali : "Ho la tempra forte e non mi faccio intimidire. Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati. Ribadisco che non ho ricevuto soldi né regali e non ho fatto favori a nessuno". Lo ha detto il pm della Procura di Roma Luca Palamara, indagato per corruzione e interrogato dal pm di Perugia per più di 4 ore. L'ex consigliere del Csm, assistito dagli avvocati Benedetto e Mariano Marzocchi Buratti e Michele Di Lembo, ...

Guerra e veleni per la Procura di Roma : così Luca Palamara cercò di screditare Paolo Ielo : È un disegno, intricatissimo, contro una parte dei magistrati della procura di Roma quello che sta emergendo dall’inchiesta dei pm perugini, nella quale sono indagati - tra gli altri - Luca Palamara, pubblico ministero a Roma, il suo collega Stefano Rocco Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina. Al primo è contestata la corruzione relativa al tentativo di pilotare le nomine di alcuni magistrati. Agli altri due la ...