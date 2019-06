James Rodriguez al Napoli Operazione in chiusura | pronto il cambio di modulo?

Sport Mediaset annuncia : “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez : tutti i dettagli” : Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli” Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli”. Napoli ad un passo dal forte fantasista colombiano, l’ edizione online di Sport Mediaset fornisce alcune dettagli dell’affare in dirittura d’arrivo. “James Rodriguez a un passo dal ...

Gazzetta : per James Rodriguez manca solo la firma : Per la Gazzetta dello Sport l’affare James Rodriguez è in dirittura di arrivo. manca solo il documento scritto che lo attesti, ma la trattativa è ormai chiusa. La rosea racconta che ieri è arrivata la notizia dalla Colombia che Florentino Perez ha accettato la proposta del Napoli (non dice nulla, però, del tweet di Espn Colombia poi scomparso all’improvviso). In un primo momento voleva cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Poi ...

Calciomercato Napoli - in Colombia si sbilanciano : 'E' fatta per James Rodriguez' (RUMORS) : In Colombia si sono sbilanciati su James Rodriguez al Napoli. In particolare lo ha fatto il sito Espn con un tweet: "James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo essere passato per il Bayern e senza un ruolo nel Real Madrid, il Colombiano andrà in prestito con diritto di riscatto al Napoli". Queste le parole dell'emittente sudamericana, anche se nel capoluogo campano ci vanno molto cauti ed è silenzio, almeno per ora. Come è ormai ben noto, il ...

Mendes lavora per il Napoli : James Rodriguez con riscatto a 30 milioni : Da almeno quindici giorni circola la notizia che a Jorge Mendes non dispiaccia affatto che il Napoli diventi più competitivo. I rumors spifferano che l’entourage di Cristiano Ronaldo non abbia gradito affatto la scelta di Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Scelta su cui si è impuntato Paratici. Jorge Mendes, procuratore di James Rodriguez, si è speso per convincere Florentino Perez e quindi il Real Madrid ad ammorbidire la propria ...

Calciomercato Napoli - procede spedita la trattativa per James Rodriguez : le ultime : Il club azzurro aspetta notizie da Jorge Mendes, che sta provando a convincere il Real Madrid a far partire il giocatore alle condizioni del Napoli Il Napoli sogna il colpo James Rodriguez, il club azzurro spinge forte sul giocatore, che potrebbe adesso davvero sbarcare in Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Dopo i passi avanti compiuti ieri, la società del presidente De Laurentiis attende adesso buone notizie da Jorge Mendes, volato a Madrid ...

Calciomercato Napoli - i tifosi sognano : ESPN Colombia dà per fatto l’arrivo di James Rodriguez! [FOTO] : Il suo nome viene accostato al Napoli da ormai molto tempo. I buoni rapporti con Ancelotti, che lo ha allenato in passato, e la certezza che non rimarrà né al Bayern Monaco né al Real Madrid sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre di più James Rodriguez verso la città partenopea. A dare l’affare per quasi concluso è ESPN Colombia, che si sbilancia sul proprio profilo Twitter “James Rodriguez – si legge ...

FOTO – ULTIM’ORA – ESPN Colombia : “James Rodriguez ha un nuovo club : andrà al Napoli! : Il Tweet di ESPN Colombia, da per definito il trasferimento del calciatore: “James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo aver lasciato il Bayern Monaco, e senza un posto al Real Madrid, il Colombiano andrà in prestito al Napoli” Leggi anche Manolas-Koulibaly, Sky: “Forte accelerata di De Laurentiis: difesa bunker! Vuole chiudere” Potrebbe interessare anche James Rodriguez-Napoli, AS: “C’è l’apertura del Real Madrid! ...

James Rodriguez-Napoli - AS : “C’è l’apertura del Real Madrid! L’agente ha l’accordo col club azzurro…! : James Rodriguez, il Napoli ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore. Ci sono buone notizie sulla trattativa James Rodriguez, pare si sia addivenuti ad un’intesa di massima con l’agente del giocatore già da tre settimane. A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS ecco quanto ha dichiarato riguardo la trattativa James ...

Gazzetta : Napoli-James Rodriguez - il Real Madrid ha detto sì : Dopo una lunga trattativa, condotta in modo esemplare dal Napoli per portare in azzurro il colombiano tanto richiesta da Carlo Ancelotti, Florentino Perez ha finalmente detto sì. Così scrive la Gazzetta on line. Dopo il sì del calciatore, le parti hanno discusso sulla cifra per il trasferimento. De Laurentiis aveva in un primo momento offerto 40 milioni, ma il Real ne voleva 55. Alla fine i Blancos hanno deciso di accettare la proposta del ...

Calciomercato Napoli - da Manolas fino a James Rodriguez : il punto : Il club del presidente De Laurentiis lavora per migliorare la rosa, si registrano passi avanti nell’operazione James Rodriguez Giorni frenetici, ore calde e incontri sempre più numerosi. Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, gli obiettivi sono tanti e importanti e riguardano calciatori di fascia alta. Alfredo Falcone/LaPresse Per la difesa resta sempre caldissimo il nome di Kostas Manolas, la ...

James Rodriguez-Napoli - Alvino annuncia : “Il Real si è convinto - si aspetta l’ultimo tassello” : James Rodriguez-Napoli, Alvino annuncia: “Il Real si è convinto, si aspetta l’ultimo tassello”. James Rodriguez-Napoli, Alvino annuncia: “Il Real si è convinto, si aspetta l’ultimo tassello”. Vi stiamo raccontando in tempo Reale, ora per ora, ciò che sta succedendo per quanto riguarda la trattativa che potrebbe portare il fantasista colombiano James Rodriguez al Napoli. Facendo un rapido riassunto, in ...

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real : CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell’ affare, con l’ attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas - si insiste per Manolas : il punto” : SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto” SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto”. Segnali positivi per l’ attaccante colombiano. Secondo il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Napoli ha fatto una Offerta per Elmas del Fenerbahce ed insiste per Manolas, ...