Ecco gli smartphone rateizzabili con le nuove All-in e Free Power Summer Edition di Tre

Lawnchair si aggiorna migliorando notevolmente : Ecco le novità della versione 2.0-2130 : Una nuova versione di Lawnchair, il popolare launcher simile a Pixel Launcher, è stata rilasciata con una serie di nuove funzionalità tra cui la possibilità di bloccare il desktop, scegliere le icone dalla galleria e altri miglioramenti. Lawnchair aggiungerà presto una funzione per categorizzare automaticamente le applicazioni nell'app drawer in base ai metadati dell'app sfruttando la funzionalità delle categorie di app introdotta con Android ...

Pallavolo – Ufficializzato il calendario del Mondiale 2019 : Ecco quando giocheranno gli azzurri : Nazionale Maschile: definito il calendario della World Cup in Giappone E’ stato Ufficializzato il calendario della prossima World Cup in Giappone, dove dal 1 al 15 ottobre gli azzurri di Gianlorenzo Blengini si presenteranno dopo la medaglia d’argento conquistata nell’ultima edizione del 2015. La World Cup ha da sempre un fascino particolare, poiché mette a confronto le migliori due squadre di ogni continente per ranking Mondiale, il ...

Preliminari di Europa League – La Roma in campo il 25 luglio : Ecco l’avversaria dei giallorossi : La Roma sfiderà la vincente del match tra Debrecen e Kukesi nel secondo preliminare di Europa League Si sono tenuti oggi i sorteggi del secondo preliminare di Europa League. Per quanto riguarda le squadre italiane, in campo scenderà la Roma, il 25 luglio e l’1 agosto, rispettivamente per le gare d’andata e di ritorno. Il sorteggio di oggi a Nyon ha stabilito che la Roma sfiderà la vincente del match tra Decebren (Ungheria) e FK ...

Maturità 2019 - per 6 italiani su 10 l'esame è un incubo ricorrente. Ecco come affrontarla al meglio : L'ansia dilagante, gli sguardi della commissione, la tensione che si fa largo tra il caldo e i banchi non appena le buste del Ministero vengono aperte. L'esame di maturità è senza alcun dubbio un momento di passaggio in grado di segnare indelebilmente la vita di ognuno, tanto che per 6 italiani su 10 continuerebbe a riapparire in sogno. A sottolinearlo è una ricerca di GuidaPsicologi.it, secondo cui il ricordo della ...

Amazon regala 5 euro agli utenti Amazon Prime : Ecco come averli : La nuova promozione Amazon Music regala 5 euro di credito su Amazon a tutti gli utenti Prime che scarichino l'app ed effettuino il primo accesso.

E se il futuro fosse degli smartphone con doppio display? Ecco l'idea di Samsung : Da Samsung arriva un nuovo interessante brevetto che potrebbe anticiparci il design scelto dal produttore coreano per uno o più dei suoi prossimi smartphone

Bruno Vespa - la ricetta per azzerar gli scandali dei magistrati : "Ecco che decreto serve" : Sulla bufera che, partendo dal Csm, sta travolgendo l'intera magistratura italiana dice la sua Bruno Vespa. "Per stroncare immediatamente il mercato dei procuratori - sottolinea il conduttore di Porta a Porta su Rai 1 -, un decreto legge potrebbe stabilire che per tutti gli uffici direttivi vanno no

Samsung vuole portare il cervello umano negli smartphone : Ecco la nuova NPU : Samsung ha annunciato nelle scorse ore che rafforzerà le sue capacità per quanto riguarda le unità di elaborazione neurale (NPU). ecco tutti i dettagli

Maturità 2019 - la diretta – Ecco le tracce della prima prova : Ungaretti con “Risvegli” e Sciascia per l’analisi del testo. Poi Stajano - Bartali e Dalla Chiesa : La prima traccia a uscire è, come tutti gli anni, quella dell’analisi del testo: tra gli autori scelti dal Miur per la prima prova della Maturità c’è “Risvegli” di Giuseppe Ungaretti, confluita nel 1942 nella raccolta L’allegria. Un autore che non usciva dal 2011. La seconda traccia proposta invece per la Tipologia A – che da quest’anno prevede la scelta tra due brani, uno di prosa e uno di poesia – ...

Basket - Venezia imbriglia Sassari e PozzEcco è una furia : “Andate affanc…”. Dinamo spalle al muro : l’analisi : Il bello (e il brutto, forse) del Basket è tutto lì, quando a 3 minuti e spiccioli dalla fine della partita Sassari fa ballare Venezia come mai aveva fatto prima: dentro, fuori, Mcgee libero da dietro l’arco per il -1. Niente, palla sul secondo ferro. Dall’altra parte la Reyer sale senza spingere, un passaggio, Daye da 8 metri: canestro. Più 7. Tempo per recuperare, quando mancano poco meno di 180 secondi, ci sarebbe anche. Ma per ...

Maturità 2019 - Ecco le tracce della prima prova : tra gli autori Ungaretti - Stajano e Sciascia : La prima traccia a uscire è, come tutti gli anni, quella dell’analisi del testo: tra gli autori scelti dal Miur per la prima prova della Maturità c’è “Il porto sepolto” di Giuseppe Ungaretti, confluita nel 1942 nella raccolta L’allegria. E tra gli altri autori ci sono anche Corrado Stajano e “Eredità del Novecento” e Leonardo Sciascia. Sono 520.263 i ragazzi impegnati nell’esame di stato. Alle 8.30 la ...

Combattere i cambiamenti climatici a tavola - Ecco 10 consigli : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Dalla spesa ai piatti da lavare: i cambiamenti climatici si combattono[...]

Mondiali calcio femminile – Si chiude il Girone dell’Italia - Ecco le squadre qualificate agli ottavi : Si chiude il Gruppo C dei Mondiali di calcio femminile, l’Italia si qualifica al primo posto davanti ad Australia e Brasile L’Italia chiude al comando il Gruppo C dei Mondiali di calcio femminile, nonostante la sconfitta maturata nell’ultimo turno contro il Brasile. Il rigore di Marta permette alle verdeoro di staccare il pass per il turno successivo come una tra le migliori terze, visto che l’Australia le scavalca ...

Mondiali Femminili – Chi affronterà l’Italia agli ottavi? Ecco l’avversaria delle azzurre in base al piazzamento nel Girone C : Ecco chi potrà incontrare l’Italia agli ottavi di finale: le diverse opzioni in base al piazzamento nel Girone delle azzurre I Mondiali di calcio femminile hanno riscosso un successo incredibile sin dall’esordio di qualche giorno fa: le italiane, con la loro tenacia sono riuscite a trascinare tutti i tifosi in un turbinio di emozioni fantastiche, attirando tantissimi nuovi spettatori che adesso non riescono più a saltare un ...