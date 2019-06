De Laurentiis | “Con Manolas c’è un problema caratteriale Giuntoli dovrà parlarci”

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In diretta a Radio Kiss Kiss Aurelio Deha parlato della trattativa in corso per l’acquisto didalla Roma. Ma non c’è solo la questione della clausola a costituire un nodo da risolvere. Il presidente ha parlato, infatti, anche del carattere non facile del difensore greco: “Conc’è un. Mi dicono che è un giocatore che fa le bizze ogni tanto. E’ un chiarimento cheavere con il calciatore”. Devuole assicurarsi chenon riproponga anche a Napoli alcuni dei comportamenti che lo hanno contraddistinto in passato e che lo hanno portato a essere considerato di difficile gestione per il carattere piuttosto spigoloso. L'articolo De: “Conc’è unparlarci” ilNapolista.

claudioruss : 'Ha 34 anni e gli veniamo incontro per riconoscenza. Ma se vuole andare via mi fa solo una cortesia' Raul #Albiol,… - claudioruss : De Laurentiis: 'Quando noi chiediamo prezzi giusti e corretti per i nostri calciatori dicono che sono esagerati. 36… - claudioruss : De Laurentiis: 'Manolas della Roma è un obiettivo? Ci stiamo lavorando da quando Albiol ha comunicato il suo disint… -