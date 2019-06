Bella Thorne in lacrime si difende dalle accuse di Whoopi Goldberg

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La decisione di postare alcuni scatti osé online, dopo essere stata vittima del ricatto di un hacker proprio per non cedere alle sue minacce, hanno scatenato polemiche e critiche e così adesso, ex stellina Disney, 21 anni, è in un vero e proprio occhio del ciclone. Sulle ultime storie di Instagram la giovane cantante e attrice è scoppiata inspiegando le sue ragioni endosi, tra cui quella di. La famosa attrice infatti ha molto criticato il comportamento delladurante una puntata tv di “The View”, di cui è conduttrice:”Se sei famoso”, ha detto la: “Non mi interessa quanti anni hai. Non posti foto nude di te stessa. Se non lo sai nel 2019, questo è un problema, mi dispiace… Non puoi sorprenderti se qualcuno ti ha violato l’account, specialmente se hai delle immagini sul telefono”. ...

novemmars : Non so se avete seguito il drama su Bella Thorne e i suoi nudes, ma la critica fatta da Whoopi che ‘non dovrebbe av… - weremadeofgold : non pensavo che lo avrei detto ma Bella Thorne è proprio un'ispirazione, ha un coraggio che invidio - Giulia32589060 : Mi dispiace un sacco per Bella Thorne, nessuno si meriterebbe di essere trattato così... Vederla piangere mi ha fat… -