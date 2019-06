Albiol in procinto di lasciare il Napoli | eppure il padre aveva dichiarato tutt’altro

forzazzurri

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Raulè sempre più indi, con l’opzione Villarreal che diventa sempre più insistente (come confermano le poche parole di De Laurentiis).circa un mese fa ildel difensore napoletano ai microfoni di Radio Marte si era espresso in tutt’altro modo in merito al futuro del figlio: “Raul sta davvero bene. Ritorno a Valencia? Si ma solo per le vacanze. Vuole vincere lo Scudetto e ne sarei davvero molto contento”. Ti potrebbero interessare anche: Adl sul sito del Barcellona: “Straordinario confrontarsi con L’America dopo anni” Quanto vale Neymar – Il PSG fissa il prezzo Carlo Alvino a Kiss Kiss: “Capolavoro vero per il, cosa manca per l’ufficialità” L'articoloindiililtutt’altro proviene da ForzAzzurri.net.