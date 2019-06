Sacchi | ' I tifosi devono essere contenti di Sarri | perché è al livello di Guardiola'

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) La Juventus da qualche giorno ha annunciato l'erede di Massimiliano Allegri che come previsto risponde al nome di Maurizio. Il tecnico che si legherà al club con un triennale da 6-7 milioni di euro, non farebbe impazzire isia per i trascorsi al Napoli, che per lo stile antitetico a quello della Vecchia Signora. Se Mughini vede l'ex Chelsea come il fumo negli occhi,pensa di lui tutto il bene possibile e l'ha dichiarato nell’intervista a margine dell'evento di presentazione del suo libro “La coppa degli immortali”, avvenuta nell'Auditorium Banco BPM. L'ex tecnico, da sempre, ha auspicato un ritorno dell'ex Napoli in Italia ed ora che è approdato sulla panchina della Juve non può che esserne soddisfatto, ancheda tempo lui suggeriva ai campioni d'Italia un modo più aggressivo di giocare. Molti avrebbero visto meglio come sostituto di Allegri il condottiero del ...

