Recensione Toy Story 4 | un addio dolce-amaro alla saga Disney Pixar tra malinconia e

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Una vena die sentimento pervade Toy4, film conclusivo (a meno di un qualche ripensamento) dellainaugurata nel lontano 1995. La pellicola diretta da Josh Cooley (animatore di Up, Ratatouille e Inside Out) parte dal principio per dare una giusta conclusionestoria iniziata ventiquattro anni fa.Se inizialmente Toy3 doveva rappresentare la fine delle avventure di Woody, Buzz e tutti gli altri giocattoli, Toy4, in qualche modo, è una sorta di spin-off/sequel. Andy è ormai cresciuto e va al college, ma i nostri piccoli protagonisti continuano a vivere nella cameretta colorata di Bonnie, alle prese con il suo primo giorno di scuola. I giocattoli faranno la conoscenza di Forky, un nuovo giocattolo che la bimba ha letteralmente creato. La new entry (che nella versione italiana ha la voce irresistibile di Luca Laurenti) è impacciata ed ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: Recensione #ToyStory4, un addio dolce-amaro alla saga Disney Pixar tra malinconia e sentimento - OptiMagazine : Recensione #ToyStory4, un addio dolce-amaro alla saga Disney Pixar tra malinconia e sentimento… - moviestruckers : #ToyStory4, recensione del nuovo capitolo della saga Disney/Pixar -