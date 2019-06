LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | ESTASI ITALIA! Di Francisca oro | Santarelli

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. E’ stata una giornata trionfale per l’Italia con l’oro di Elisa di, l’argento di Andreaed i bronzi di Alice Volpi ed Enrico Garozzo. Appuntamento a domani per le gare di spada femminile e sciabola maschile. Un saluto sportivo da OA Sport. 20.26 La jesina festeggia a 36 anni il quinto titolo continentale individuale della carriera. Davvero una fuoriclasse intramontabile. Una longevità degna di fenomeni del passato come Giovanni Trillini e Valentina Vezzali. Questa bellissima mamma ci farà sognare fino a Tokyo 2020! Elisa Di, con classe ed esperienza, ha letteralmente demolito in finale la russa Deriglazova con un perentorio 15-8! 15-8 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ...

