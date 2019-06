Intensità e nemmeno uno sputo in campo Davvero dite che il calcio femminile è noioso?

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Battute 1-0 dal Brasile di Marta la bambola assassina dal rossetto marrone perfettamente steso sulle labbra e lo sguardo incazzato. Potrebbe essere questo il sunto della partita, a voler rimanere fermi al risultato. Venuto, in realtà, da un rigore fin troppo generoso, concesso per uno spalla a spalla da far gridare all’ingiustizia chiunque, a prescindere dal sesso di chi è in. Ma finiamo prime del girone (grazie anche ai gol segnati sugli altri campi), tra esultanze, abbracci e sorrisi. Niente di più che un allenamento alla fine, dispendioso certo ma non determinante. Loro, le nostre ragazze, appassionate, altruiste, belle, alle quali bastava un pareggio e che invece hanno giocato come se dovessero segnare quattro gol di scarto per passare. Nel primo tempo hanno combattuto come se non ci fosse un domani per poi calare di forma fisica enella ripresa, addormentando un po’ ...

