Il multiplayer in Cyberpunk 2077 non è da escludere | ma il focus rimane comunque il

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019)è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questo E3, grazie alla pubblicazione di nuove informazioni, una demo a porte chiuse ed un Keanu Reeves che nessuno si aspettava. Come riporta Gamesradar, il lead quest designer Paweł Sasko ha dichiarato in una recente intervista che il gioco si concentreràsul singleplayer, tuttavia non è escluso l'inserimento della componente multigiocatore in un secondo momento:"Non stiamo lavorando al, il nostroil singleplayer. Prima facciamo questo, poi vedremo. Non stiamo dicendo no a priori ma non stiamo dicendo nemmeno si. Se qualcosa accadrà in tal senso, posso dire che ne riparleremo dopo la pubblicazione del titolo principale. Siamo famosi per per le belle storie, personaggi memorabili, scelte e conseguenze. Dunque il singleplayer è un qualcosa su cui punteremo di certo."Leggi altro...

Eurogamer_it : Il multiplayer in #Cyberpunk2077 non è da escludere, ma il focus rimane comunque il singleplayer - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077: il multiplayer non è una priorità, ma potrebbe arrivare in futuro - pcexpander : Cyberpunk 2077: il multiplayer non è una priorità, ma potrebbe arrivare in futuro #pcexpander #cybernews… -