I Ciudadanos fanno i moderati in Ue ma non in Spagna Macron si arrabbia

ilfoglio

(Di martedì 18 giugno 2019) Milano. Un anno fa Albert Rivera, il leader del partito spagnoloera considerato da tutti l’interlocutore privilegiato di Emmanuelin Europa. Giovani, centristi, europeisti, portatori della retorica del superamento della divisione tradizionale tra destra e sinistra, i due si sono t

alessan63456465 : RT @marco_gervasoni: I macroniani di Ciudadanos si alleano con Vox. E fanno bene. Ma in LEuropa hanno vinto gli europeisti, tutto va bene! - SusyPorta : RT @marco_gervasoni: I macroniani di Ciudadanos si alleano con Vox. E fanno bene. Ma in LEuropa hanno vinto gli europeisti, tutto va bene! - destebanica : RT @marco_gervasoni: I macroniani di Ciudadanos si alleano con Vox. E fanno bene. Ma in LEuropa hanno vinto gli europeisti, tutto va bene! -