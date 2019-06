Con Platini cade un altro pilastro del sistema Sarkozy

Mondiali 2022 - baratto all’Eliseo : miliardi di investimenti in Francia per Convincere Platini a votare Qatar : In ogni intrigo le date sono fondamentali. E nella controversa assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar sono tre quelle da cerchiare in rosso: 23 novembre 2010, 2 dicembre 2010, 18 giugno 2019. Rispettivamente: una riunione carbonara all’Eliseo, il giorno della decisione ufficiale della Fifa, l’arresto di Michel Platini a Parigi. Perché la Francia, in questa storia, riveste un ruolo quasi più importante di quello del paese ...

Michel Platini fermato in Francia : «Corruzione ai Mondiali Qatar 2022». Coinvolti due ex Consiglieri di Sarkozy : Ancora guai per Michel Platini, ex campione della Juventus ed ex presidente dell?Uefa: ?Le Roi Michel? sarebbe infatti stato fermato dalla polizia francese a Nanterre, secondo...

Platini attacca la Fifa : “Contro di me un complotto” : La Gazzetta dello Sport riporta il duro attacco di Michel Platini alla Fifa. L’accusa è di avergli impedito di diventare presidente. “Sospetto ci sia stato un complotto di Fifa e Tas per impedirmi di diventare presidente. Loro sono amici… Blatter fino al 2013 è stato un buon presidente, poi ha lavorato affinché tutti potessero diventare presidenti tranne Platini”. Una cospirazione contro di lui, di cui avrebbe approfittato ...