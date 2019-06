25enne accoltellato a morte per uno spruzzo d’acqua L' omicida | Non pensavo di

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) “Nondi averlo ucciso. Credevo fosse solo una ferita”. Gabriele Luraschi ha confessato: è stato lui ad uccidere ilHans Junior Krupe per colpa di unod’acqua durante una festa paesana in provincia di Como. I dettagli della confessione del 47enne vengono riportati dal Corriere della Sera.Alla festa del paese, a Veniano, nel Comasco, con moglie e figli, un operaio di 47 anni, bagnato da qualche schizzo d’acqua da un ragazzo di 25 anni che stava bevendo alla fontana, ha preso un coltello a serramanico che teneva in tasca e ha ferito ail giovane. È stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri, a casa, dove aveva riaccompagnato la famiglia. Aveva i vestiti sporchi di sangue, ha consegnato l’arma e ha ammesso le sue responsabilità.Il diverbio tra l’operaio 47enne e il, di professione corriere, ...

