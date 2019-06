X Factor al via | Sfera Ebbasta non piace | Coso colorato in mezzo a tre

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Novella Toloni Le audizioni del talent musicale di Sky sono cominciate, ma la maggior parte del pubblico non apprezza la scelta di inserire tra i giudici il trapperche, sui social, viene pesantemente criticato Sono ufficialmente cominciate le audizioni di X13. Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane ehanno, infatti, preso posto dietro il banco dei giudici per iniziare la selezione dei talenti da Torino. Non si placa, però, la polemica sulla scelta del rapper milanese, che sembra non essere molto gradito alla maggior parte del pubblico del programma. Dopo la pubblicazione sui social dei nomi dei nuovi giudici (l’unico volto già conosciuto rispetto alle passate edizioni era quello di Mara Maionchi), si era infatti scatenata una polemica sul nome di, giudicato non all’altezza del ruolo. Nelle scorse ore, sul profilo ufficiale di X ...

