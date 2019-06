Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 18 | 10

romadailynews

(Di lunedì 17 giugno 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione meritava dell’ascolto della redazione Gabriele a Luigi in studio Francesco Totti lascia laè un giorno che sperava non sarebbe mai arrivato adesso parlando ai giornalisti nel salone d’onore del CONI Non è stata colpa mia perché non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico gli americani volevano ini fuori dallae ci sono riusciti attacca l’ex capitano che apre però un suo possibile ritorno in giallorosso sono pronto a tornare con un’altra proprietà notti una valanga ha travolto 7 alpinisti 4 italiani e tre pakistani impegnati in una spedizione in Pakistan e lo riferiscono soccorritori pakistani l’incidente avvenuto nelle prime ore del mattino a quota 5300 metri nella valle di x-men nel distretto di Guitar l’esercito pakistano sta organizzando una missione di ...

romeoagresti : #Juventus-#ManchesterCity: la trattativa per #Cancelo va avanti, contatti anche nelle ultime ore ???? ??… - CarloMartootchy : RT @romeoagresti: #Juventus-#ManchesterCity: la trattativa per #Cancelo va avanti, contatti anche nelle ultime ore ???? ?? - guido110170 : RT @romeoagresti: #Juventus-#ManchesterCity: la trattativa per #Cancelo va avanti, contatti anche nelle ultime ore ???? ?? -