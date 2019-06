Testa a testa per Cagliari | a Sassari  il centrodestra fuori dal ballottaggio  I dati dei

Comunali in Sardegna - a Cagliari Testa a Testa tra Centrodestra e Centrosinistra. Nell?isola primo sindaco leghista : Uno spoglio molto lento nella notte per le elezioni Comunali sarde. A Cagliari è subito testa a testa a fil di quorum del 50 per cento tra i candidati di Centrodestra Paolo Truzzu e Francesca...

La Russia ha l’arsenale di armi nucleari più grande del Mondo : 6.500 Testate - 315 più degli USA : La Russia ha l’arsenale nucleare più ricco del pianeta con 6.500 testate. Gli Stati Uniti ne hanno 6185. Insieme, i due paesi accumulano il 90% del totale mondiale. Sono i dati, aggiornati a gennaio, raccolti dall’International Peace Research Institute (Sipri) di Stoccolma. L’analisi evidenzia un calo delle testate a livello planetario: in totale sarebbero 13.685, con un calo di 600 unità rispetto all’inizio del 2018. I ...

Europei U21 – Come sta Zaniolo? Il giocatore della Roma colpito in Testa - portato via in barella : Zaniolo esce dal campo in barella: esordio col… botto per l’azzurrino agli Europei U21 L’esordio agli Europei U21 non è stato dei migliori per Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma è stato infatti coinvolto in uno scontro di gioco col portiere della Spagna. Zaniolo è stato colpito violentemente in testa e dopo i primi immediati soccorsi ha ripreso a giocare apparentemente senza problemi. Dopo qualche minuto, però, il ...

Infortunio Zaniolo - botta alla Testa per il centrocampista : trasportato in ospedale : Infortunio Zaniolo – Il centrocampista della Roma costretto ad uscire verso la fine del primo tempo della sfida tra Italia e Spagna Under 21. Fatale, per lui, una botta subita alla testa a metà prima frazione in occasione di uno scontro con il portiere spagnolo. Fuori in barella (sostituito da Orsolini), il giovane calciatore è stato probabilmente trasportato in ospedale per accertamenti, anche se sembra non esserci nulla di ...

Trastevere - botte e Testate a quattro ragazzi : “Aggressione squadrista” : “Ieri notte alle 4 circa del mattino quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent’anni all’urlo di ‘Hai la maglietta del Cinema America, sei antafiscista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua’. I quattro aggrediti avevano passato la serata anche in piazza San Cosimato per seguire le proiezioni dei ragazzi del Cinema America”. Lo denunciano il ...

LIVE Polonia-Belgio 3-2 - Europei Under21 in DIRETTA : Cools di Testa riapre la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ FINITA! Polonia batte Belgio 3-2. 94′ Giallo a Jozwiak, ultima punizione della partita, tutti nella mischia! 93′ Forcing finale del Belgio, Polonia rintanata nella propria area di rigore. 93′ Ammonito il portiere Grabara per perdita di tempo. 92′ Secondo cambio nella Polonia: Jozwiak rileva Michalak. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 90′ ...

Napoli - due ore di proTesta dei detenuti nel carcere di Poggioreale : danni a un padiglione ma nessun ferito : Molti danni in un padiglione, ma nessun ferito. È rientrata nel giro di un paio di ore, la protesta di un gruppo di detenuti nel carcere napoletano di Poggioreale. La protesta, secondo il Dap, si è conclusa i detenuti, dopo un confronto con il Comandante e il Provveditore della Campania, hanno fatto tutti rientro nelle proprie celle. Il gruppo di 220 persone – ricostruisce la nota – aveva preso possesso nel primo pomeriggio del ...

Sarri nuovo allenatore della Juventus - la proTesta arriva dai social : chiude il gruppo “Sarrismo – Gioia e Rivoluzione” : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, la protesta dei tifosi del Napoli parte dai social: chiusa il gruppo ‘Sarrismo – Gioia e Rivoluzione’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi del Napoli aveva sperato fino all’ultimo in un inaspettato, quanto dolce, dietrofront… che non è arrivato. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Inutile dire con quanta delusione ...

Rimini - tunisino blocca traffico poi prende a Testate agente : fermato : Federico Garau A torso nudo, lo straniero si è buttato in mezzo alla strada, iniziando a insultare e minacciare gli automobilisti e paralizzando il traffico. Aggredito uno degli agenti che cercava di calmarlo, che è stato colpito con una testata al volto A torso nudo ed in mezzo alla strada ha iniziato a creare scompiglio tra gli automobilisti di passaggio tra viale Principe Amedeo e via Monfalcone a Rimini. Si tratta di un tunisino ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser allunga in Testa - +33 su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Roma - "Toglietevi la maglietta del cinema America - siete antifascisti!" Botte e Testate : aggrediti 4 ventenni a Trastevere : L'attacco da parte di una decina di persone la scorsa notte. I ragazzi avevano trascorso la serata in piazza San Cosimato. Il più grave è ricoverato con una frattura al naso