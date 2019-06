No al test di una MotoGP per Verstappen

Niente soccorsi in elicottero - pagati una miseria! Piemonte - protestano i Vigili del Fuoco : Coloro che nel mese di luglio avranno bisogno di assistenza da parte degli elicotteri dei Vigili del Fuoco in Piemonte potrebbero non riceverla mai. La decisione, che ha dell'incredibile, è stata presa dai tecnici dell'elisoccorso, che non hanno compilato i turni di presenza per il mese prossimo dopo la comunicazione, voluta dal dipartimento centrale, che agli elisoccorritori non sarà più corrisposto il gettone di indennizzo che spettava loro ...

Comunali Sardegna - il centrodestra è in testa a Cagliari e vince ad Alghero. Ballottaggio a Sassari : Quando mancano solo 15 sezioni da scrutinare, alle elezioni Comunali di Cagliari resiste in testa il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,47%, mentre la candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra si attesta al 47,47%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2,06%. centrodestra che vince ad Alghero dove Mario Conoci è saldamente in testa da inizio scrutinio con il 53% dei voti. Sconfitto il sindaco uscente ...

Comunali in Sardegna - a Cagliari è testa a testa. Nell?isola primo sindaco leghista : Uno spoglio molto lento nella notte per le elezioni Comunali sarde. A Cagliari è subito testa a testa a fil di quorum del 50 per cento tra i candidati di Centrodestra Paolo Truzzu e Francesca...

Softball - Serie A1 2019 : una vittoria a testa per Caserta e Castellana nelle sfide della domenica : Si va a completare con due posticipi domenicali la terzultima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Softball 2019, con Metalco Castellana e Caserta che hanno dato vita a due sfide ricche di spettacolo, iniziando proprio dalla prima competizione, aperta dalla corsa di Cecchin, pareggiata dal singolo di Tornes. Non succede più nulla fino all’ottavo inning, quello extra, quando il singolo di Fabbian vale il decisivo 2-1. Successo ...

Chiara Ferragni posta una foto di bikini di cui è testimonial la De Lellis - poi cancella : Giulia De Lellis e Chiara Ferragni sono due delle influencer italiane più amate del momento. Entrambe hanno milioni di follower che le seguono e molto spesso ciò che sponsorizzano le due diventa in pochi minuti sold out. La moglie di Fedez vanta 14 milioni di seguaci su Instagram, mentre la nuova fiamma di Iannone 4 milioni. Per entrambe questo sembra essere un momento davvero d'oro, sia dal punto di vista sentimentale che economico. Chiara ...

Atletica - Campionati Italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia in testa dopo la prima giornata - Fortunato e Chigbolu in luce : A Firenze si sta disputando la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società. Al termine della prima giornata svettano l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile (99 punti) e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile (114 punti). Gli altoatesini hanno 8 punti di vantaggio sull’Atletica Rieti e 10 sull’Enterprise, le lombarde conservano un margine di due lunghezze sulla Bracco, di tre sull’Acsi Italia e di ...

Siamo solo noi - Vasco : “Il testo di Coca Cola? Era una provocazione contro la pubblicità” : Vasco spiega uno dei suoi testi più celebri nel docuconcerto “Siamo solo Noi” di Giorgio Verdelli a lui dedicato – in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno – “Coca Cola era pesantemente una provocazione contro la pubblicità, che è uno dei mali della nostra società.” “Siamo solo Noi” è un docuconcerto di Giorgio Verdelli, produzione Giamaica, produzione esecutiva Sudovest. L'articolo ...

Rompe una bottiglia di vetro in testa a un anziano : arrestato il malvivente : Giovanni Vasso Follia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Finisce in manette un 46enne, il pensionato costretto a farsi medicare in ospedale Rompe una bottiglia in testa a un anziano e finisce in manette un 46enne a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’episodio s’è verificato in pieno centro cittadino, nell’area di Corso Umberto quando erano da poco passate le 18 del pomeriggio di giovedì. Per motivi che rimangono ...

Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliorata degli scontrini : Google Opinion Rewards, l'app che premia gli utenti attraverso brevi sondaggi, introduce negli USA una nuova fuzione per la gestione degli scontrini. L'articolo Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliorata degli scontrini proviene da TuttoAndroid.

Gabicce Mare - una testimone : i lavoratori stagionali verrebbero sfruttati e vessati : Negli scorsi giorni hanno suscitato un certo clamore le dichiarazioni del sindaco di Gabicce Mare, cittadina turistica della Riviera Adriatica, situata tra in provincia di Pesaro - Urbino, il quale ha dichiarato che quest'anno mancherebbero moltissime figure stagionali in molte strutture ricettive, 2-3 per albergo secondo le stime. Il problema riguarderebbe in generale tutta la Riviera e le più rinomate mete turistiche italiane. Secondo quanto ...

Lecce - allarme in Tribunale : uomo entra con una grossa pietra ma voleva solo testimoniare : Un episodio abbastanza curioso si è verificato questa mattina a Lecce, precisamente al Tribunale, dove un anziano sulla settantina d'anni ha fatto il suo ingresso nel Palazzo di Giustizia. Fin qui nulla di strano, se non che l'uomo portava con sé in una borsa una grossa pietra. Il sistema di sicurezza, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non avrebbe funzionato a dovere e quindi l'uomo è riuscito a passare indenne. Ovviamente un oggetto ...

Anche Google Assistant si tinge di grigio : partiti i test sulla beta pubblica - ma farne parte è una lotteria : Passano i giorni ed il lancio della release definitiva di Android Q si avvicina. Conseguentemente Google spinge sull’acceleratore per adeguare tutti i suoi servizi alla modalità scura, che sarà una delle principali attrattive portate al debutto dalla decima incarnazione del robottino verde. Alcune ore fa abbiamo raccontato come la versione 10.4.3 beta dell’app Google, e […] L'articolo Anche Google Assistant si tinge di grigio: ...