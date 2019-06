Mattia Marciano insieme ad una ex naufraga dell’Isola? Gli indizi

Uomini e Donne/ Valeria Bigella e Mattia Marciano stanno insieme? - Trono Classico - : Valeria Bigella e Mattia Marciano si frequentano? I due ex volti di Uomini e Donne , si sono incontrati a Napoli e si sarebbero scambiati anche un bacio.

U&D - Valeria Bigella e Mattia Marciano insieme a Napoli : si parla di un bacio (RUMORS) : Dopo Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi, sta nascendo un'altra coppia tra due ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island? Stando ai rumors che ha riportato il "Vicolo delle News" nelle scorse ore, sembra proprio che tra Mattia Marciano e Valeria Bigella ci sia una frequentazione affettuosa in corso. Chi ha fotografato di nascosto i due ragazzi l'altra sera a Napoli, ha raccontato che erano in atteggiamenti molto confidenziali ...