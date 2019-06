LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | 17 giugno | i fiorettisti accedono agevolmente ai

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della prima giornata 12.00: Poker azzurro ai sedicesimi di finale. Avola supera 15-7 il croato Komsic. 11.58: Avola allungasul 12-6. 11.55: Avola si porta nettamente avanti sul 10-3. 11.50: Avola allunga sul 6-2, complice anche un cartellino rosso per Komsic. 11.49: 3-2 per Avola contro Komsic. 11.41: Tra poco l’ultimo assalto azzurro dei trentaduesimi di finale. Giorgio Avola contro il croato Ivan Komsic. 11.38: Vittoria per 15-5 per Daniele Garozzo, che accede anche lui ai sedicesimi di finale. 11.37: Garozzo nettamente al comando. 12-4 per l’azzurro. 11.35: Garozzo facilmente avanti. Il siciliano allunga sul 7-1. 11.33: Andrea Cassarà accede ai sedicesimi di finale. Il bresciano ha sconfitto 15-9 il turco Babaouglu. 11.30: E’ iniziato ...

