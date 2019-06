Le mani su Sace Il Governo litiga per una poltrona molto ambita

Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani : esce domani il nuovo singolo “La Fiducia” : Musica: Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani esce domani, venerdì 17 maggio, “La Fiducia” il nuovo singolo dell’artista pop Daniele Stefani, grande amico di Giusy Versace, con un featuring d’eccezione: la partecipazione dell’attore e regista Paolo Ruffini e quella della stessa Giusy Versace, in versione atleta. Con l’Arena Civica di Milano come background, quella che è stata per la Versace la seconda casa di ...