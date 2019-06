La demo E3 di Cyberpunk 2077 girava su un PC estremamente potente | ecco le specifiche

Cyberpunk 2077 : la demo E3 presentata a porte chiuse sarà mostrata al PAX West : La demo E3 di 30 minuti di Cyberpunk 2077 , presentata a porte chiuse a Los Angeles, sarà mostrata al pubblico più avanti quest'anno, riporta VG247.com.CD Projekt Red mostrerà la demo estesa in occasione del prossimo PAX West , stando a quanto affermato da Marcin Momot su Twitter, global community lead di CD Projekt RED, in risposta al post dell'insider shinobi602, che affermava: "la demo di gameplay estesa di Cyberpunk 2077 non sarà resa pubblica ...

Cyberpunk 2077 : Numerosi dettagli dalla demo : Durante l’E3 2019, qualcuno è riuscito a mettere le mani sulla DEMO di Cyberpunk 2077, a seguire vi riportiamo i Numerosi dettagli diffusi sulla rete, ricordandovi o informandovi che il lancio del gioco è previsto per il 16 Aprile 2020. Numerosi dettagli per Cyberpunk 2077 Non è previsto il ciclo giorno/notte Non sono previsti caricamenti tra le aree del gioco Le classi seppur diversificate tra di loro, non ...