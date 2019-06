Intensa ondata di caldo per l’ultima settimana di Giugno? Andiamoci cauti

retemeteoamatori

(Di lunedì 17 giugno 2019) Gia’ sui web impazzano notizie ed allarmismo di una eccezionalediafricano in arrivo per la prossimasulla nostra penisola. Peccato che mancano le fondamenta scientifiche per dare una simile previsione. Vediamo infatti dagli spaghi dei modelli matematici come per l’ultimadisolo uno scenario vede questa prognosi(spago verde) con una +28°C a 1550m. Questo indicherebbe massime fin oltre 40°C da nord a sud temperature sopra la media di 15°C. Per fortuna lo scenario medio ci mostra ben altro con una +18°C a 1550m (ed altri anche meno) ma con ancora ampio margine di variazione (ricordiamo che lo spago medio per il periodo è quello rosso). Farà quindinei prossimi giorni? Si ma è impossibile definirne l’intensità a oltre 7 giorni di distanza. spaghi modelli meteo L'articolodiper ...

