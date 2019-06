I social sono una droga E il pop deve essere politico

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Paolo Giordano È uscito il disco "Madame X" che è un giro tra tutte le musiche del mondo (Londra) Toc toc. «Siamo qui per un evento privato». Avanti, please. L’evento privato è l’incontro con Madonna in un club esclusivo di Londra, quasi invisibile dall’esterno e inglesemente lussuoso in zona Marylebone. Lei ha pubblicato Madame X, che è l’album giusto per rimanere dentro il nostro tempo senza replicarsi ma restando comunque sul podio. Lei è in forma, ha una benda sull’occhio (e che occhi Madonna, un favoloso blu Chagall) e una raffinatezza di eloquio che fa ciao ciao a quasi tutte le altre popstar in circolazione. Dopotutto, non si è Madonna per caso. Il suo è un disco molto. «Lo faccio perché ci credo. Abbiamo bisogno che la musica sia politica. Marvin Gaye, Bob Marley, John Lennon la facevano. Spero che molti seguano questo esempio». Nella «limited edition ...

reportrai3 : #Report in onda eccezionalmente di domenica, alle 20.40 su @RaiTre. Nestlè, Coca-Cola e Pepsi Co sono responsabili… - TgrRaiTrentino : Il Trentino che cambia. Pubblicato il report Ispat, relativo al 2018. Ad attrarre sono soprattutto l'area del Garda… - TIM_music : L'avete già messo in loop ??? Dopo il singolo dei record #BoyWithLuv, i @BTS_twt sono pronti a collezionare un altro… -