Ciclismo | Paolo Slongo | ‘Nibali deve recuperare più a livello mentale che fisico’

(Di lunedì 17 giugno 2019) L’operazione Tour de France inizia oggi per Vincenzo Nibali. Il capitano del Team Bahrain Merida ha lasciato la Sicilia, dove ha passato qualche giorno di riposo, per raggiungere Livigno insieme a Damiano Caruso e al preparatore. Nibali rimarrà ad allenarsi in altura fino alla vigilia del Campionato Italiano di Compiano, in programma domenica 30 giugno. Sarà questo l’ultimo appuntamento agonistico prima del Tour de France che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles.: ‘Niente pressioni per la classifica’ Dopo la conclusione del Giro d’Italia Vincenzo Nibali non ha staccato del tutto, pensando sempre al prosieguo della stagione con il secondo grande obiettivo, il Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain Merida ha preso parte ad un paio di kermesse, quindi ha corso il Gp di Lugano di domenica 9 giugno. Nibali ha poi passato qualche giorno in Sicilia e da oggi si è ...

