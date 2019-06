Tish doppio colore di capelli | Francesco Monte approva Foto

gossipetv

(Di domenica 16 giugno 2019) Nuovo look: la cantante cambia ancora! Lache stupisce tutti e che piace adi Amici ha deciso di sorprendere ancora i suoi fan! Cos’ha fatto questa volta? Ha optato per undi: da una parte sono arancione, dall’altra invece molto più scuri. Ovviamente non tutti apprezzano queste … L'articolodi) proviene da Gossip e Tv.

paolettaa16 : Ragazzi siamo più o meno il doppio di prima. C’è chi esce ed entra per mangiare o altro quindi non so dirvi di prec… - zacs88 : Non so se questa canzone ha un doppio senso ma ormai con #tish ho imparato a farmeli!! TISH ma sta medicina chi è??… - Arte_80 : Kit sopravvivenza sud: granite (perchè sono buone e rinfrescanti non c'è nessun doppio senso), VESTITI TISH VESTITI… -