MotoGp – Terminato il warm up a Barcellona | Quartararo resta il più veloce | Valentino

MotoGp – Terminato il warm up al Mugello : Marquez continua a dominare - ancora problemi per Rossi [TEMPI] : Il pilota della Honda è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:46 al mattino, precedendo Mir e Dovizioso. In difficoltà ancora Valentino Rossi, che chiude quindicesimo Marc Marquez resta il pilota più veloce anche al termine del warm up del Gp del Mugello, il campione del mondo infatti è l’unico in pista a scendere sotto il muro dell’1:46, precedendo Mir e Dovizioso di un decimo. La Honda continua a rimanere una ...