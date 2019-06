lastampa

(Di domenica 16 giugno 2019) L’estate cala con la luce del mattino sulla piana di Rosarno e pare riveli e apra le forme dei monti e renda compatti il cielo e la terra. Non c’è più il tragico, ardente e inverosimile blu del mare di Calabria al nostro fianco. La natura prende l’aspetto serio, nobile e desolatoCalabria interna,Calabria dei contadini. La terra di Alv...

mebufalino : RT @LaStampa: Mattoni e rubli, la svolta sovranista della ’ndrangheta porta in Russia - effe1312 : Ma guarda caso.... l’andrangheta si butta sulla Russia (dove la mafia non manca). L’asse Putin #Nutellone paga, alt… - AS3691 : RT @LaStampa: Le cosche calabresi investono in case, alberghi e villaggi turistici - La sede legale delle società che muovono soldi è nei “… -