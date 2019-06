Il Pd di Nicola Zingaretti è senza renziani | l’abbraccio con i grillini

Anna Ascani - attacco-choc al Pd di Nicola Zingaretti : "Siete pazzi - serviva il lanciafiamme" : Guerra totale nel Pd, renziani da una parte e Zingarettiani dall'altra. Una guerra scoppiata dopo le polemiche su Luca Lotti, coinvolto nel caso-Csm, e dopo le scelte di Zingaretti sulla nuova segreteria, dove non c'è spazio né per Matteo Renzi né per nessuno dei suoi uomini. E così, dopo le parole

Maria Elena Boschi - bordate contro il Pd di Nicola Zingaretti : "Guardateci in faccia" : L'inchiesta sul Csm terremota il Pd. Non solo per il fatto che l'indagine sia arrivata a Luca Lotti, che si è dimesso dal partito, ma perché la stessa inchiesta ha scatenato rancori e guerre all'interno del partito, da una parte i renziani e dall'altra tutto il resto dei dem. Lotti, infatti, è stato

Luigi Bisignani - la congiura di Paolo Gentiloni contro Nicola Zingaretti : guerra nel Pd : Su cosa stia accadendo nel Pd, fa il punto Luigi Bisignani nel suo consueto intervento su idella domenica. L'uomo che sussurrava ai potenti, commentando la vicenda Csm-Luca Lotti, premette che "il segretario Nicola Zingaretti per scoprire gli intrighi del Pd dovrebbe chiedere al fratello Luca di ris

Alessia Morani attacco Nicola Zingaretti : "Fatti fuori dal Pd - ma noi renziani restiamo" : Nella nuova segreteria del Pd, nominata da Nicola Zingaretti, non c'è Matteo Renzi ma soprattutto non c'è traccia di alcun renziano. Un messaggio chiarissimo da parte dei vertici del nuovo partito al fu rottamatore: lui e i suoi non li vuole più nessuno. Ma Alessia Morani, fedelissima dell'ex segret

Nicola Zingaretti ha nominato la nuova segreteria del PD : Nicola Zingaretti, eletto segretario del Partito Democratico lo scorso marzo, ha nominato la nuova segreteria del partito, cioè l’organo che lo coadiuverà nella gestione delle decisioni politiche. Come prevedibile, riunisce politici e dirigenti delle principali correnti che hanno sostenuto Zingaretti

Nicola Zingaretti presenta la segreteria del Pd : fuori Matteo Renzi - umiliato ancora : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a sorpresa ha nominato i componenti della sua segreteria, anche se aveva tempo fino a martedì prossimo. Le scelte vengono annunciate con un comunicato pubblicato sul sito del Pd, che presenta i 15 componenti scelti da Zingaretti. Si nota subito una pesantissi

Pd - Nicola Zingaretti nomina la nuova segreteria del partito : Andrea Martella è il coordinatore : Il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti ha appena nominato la nuova segreteria: il coordinatore sarà Andrea Martella, vicesegretari Andrea Orlando (vicario) e Paola De Micheli; Marco Miccoli sarà il capo della segreteria politica del segretario. Responsabile ufficio stampa è Luigi Telesca.Continua a leggere

Massimo Cacciari - il paragone con Matteo Renzi con cui affonda Nicola Zingaretti : Picchia durissimo, Massimo Cacciari, sul Pd per il caso Luca Lotti. Intervistato da Il Fatto Quotidiano esordisce così: "Con questa faccenda siamo tornati ai livelli di Berlusconi". Non nasconde il disappunto, l'ex sindaco di Venezia, che punta il dito contro Nicola Zingaretti: "Lotti ha fatto quel

Massimo Cacciari accusa Nicola Zingaretti sul caso Luca Lotti : "Leader debole - cosa aspetta a cacciarlo?" : A Massimo Cacciari l'autosospensione di Luca Lotti dal Pd - è coinvolto nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati - non basta. Il filosofo chiama in causa direttamente il segretario del Partito Democratico: "cosa aspetta Nicola Zingaretti a cacciare quell'intrallazzatore di Lotti? Ve lo di

Nicola Zingaretti - abbiamo sette domande per te e il tuo Pd (l'ottava fatela voi lettori) : Immigrazione, precariato, età di pensionamento, reddito di cittadinanza, sostenibilità. sette quesiti al segretario democratico per capire la vera posizione del suo partito sui temi più importanti. E se anche voi avete delle domande sul programma dem, fatele nel form apposito: un'ampia selezione verrà pubblicata e consegnata al capo del Nazareno

Nicola Zingaretti su Lotti : "Il Pd che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati" : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interviene sull’affaire Csm che ha investito anche l’ex ministro dem Luca Lotti.“Di fronte all’indagine relativa al Csm - afferma -, data la delicatezza del tema, ritengo che occorrano la massima franchezza e precisione di giudizio. Se emergeranno rilievi penali, mi atterrò sempre al principio garantista e di civiltà giuridica secondo il quale prevale la presunzione ...

Antonio Socci contro Nicola Zingaretti : "La sinistra non fa autocritica - pensa di aver vinto le Europee" : Antonio Socci non ci sta e replica su Libero a coloro che definiscono "l'Italia che ha votato e che ha ridotto il centrosinistra al minimo storico (elezioni europee e ballottaggi) un'Italia di trogloditi, di analfabeti funzionali, di ignoranti o addirittura di fascisti e razzisti". E dove può risied

Ballottaggi elezioni comunali - Nicola Zingaretti : “Partito Democratico è l’alternativa a Salvini” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato i risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali che si sono concluse ieri. Secondo il presidente della Regione Lazio è arrivato "un segnale forte dai territori", che dice che "l’alternativa a Salvini è possibile ed è rappresentata dal Pd e da un nuovo centrosinistra".Continua a leggere

Nicola Zingaretti esulta per la disfatta del Pd ai ballottaggi : "Noi l'alternativa a Salvini" : Compagni che sbagliano e continuano a sbagliare. Si parla dei ballottaggi alle Comunali, che hanno segnato una disfatta per la sinistra e per il Pd. disfatta simbolica con la "caduta" di roccaforti rosse come Ferrara e Forlì ma soprattutto disfatta numerica: si pensi che il centrosinistra perde 40 c