Dal bar arriva troppo chiasso e l' 83enne spara | un morto e due feriti

40 anni di Alien : la saga sbarca su Rai 4 ogni lunedì Dal 17 giugno : Alien compie 40 anni e arriva su Rai 4Sono passati 40 anni dall’uscita nelle sale americane di Alien, capolavoro di Ridley Scott e per festeggiarlo tutta la saga arriva su Rai 4 con un doppio appuntamento in prima e seconda serata.Il Ciclo 40 anni Alien partirà lunedì 17 giugno alle 21:15 e seguirà un ordine “casuale” dei film. Ecco perchè lunedì 17 andrà in onda il prequel Prometheus (2012), che ha riportato in cabina di regia ...

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 migranti Dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

LIVE Italia-Giamaica calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 Sabatino e Bartoli Dal 1' - Shaw-Grey coppia caraibica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Giamaica – La presentazione di Italia-Giamaica – Le dichiarazioni di Bertolini – Le dichiarazioni di Gama – La Giamaica ai raggi X 17.22: Visto il risultato del match tra il Brasile e le australiane (vittoria per 3-2 di Sam Kerr e compagne), la situazione di classifica del raggruppamento vede tre squadre a quota tre punti. Pertanto, la necessità ...

Lotti si autosospende Dal Pd : “Apprendo che la mia vicenda imbarazza i vertici. Zanda? Lui coinvolto in pagine buie” : “Ti comunico la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. No. Lo faccio per il rispetto e l’affetto che provo verso gli iscritti del Pd, cui voglio bene e perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere e nessuna paura di attendere la verità”. Lo scrive su Facebook Luca Lotti, in una lettera ...

Live Non è la d’Urso chiude il 19 giugno : Barbara fuori Dal palinsesto : Barbara d’Urso va in vacanza: Live chiude mercoledì 19 giugno Che Barbara d’Urso sia una stacanovista, ormai non è più un mistero. Infatti, negli scorsi giorni, si è a lungo parlato della possibilità che la trasmissione del mercoledì sera, Live Non è la d’Urso, potesse andare in onda fino al 3 luglio, aggiungendo alcuni appuntamenti extra rispetto a quelli previsti inizialmente dall’azienda Mediaset. La notizia, nelle ...

Bari - bimbo di 3 anni cade sporgendosi Dalla finestra al settimo piano e si salva : La fortuna del piccolo è stata quella di finire sul balcone dell’appartamento di sotto. Ora è ricoverato ed è sotto osservazione ma non è in pericolo

Scaletta e ingressi per il concerto di Ligabue a Bari - info nuovi settori - orari e indicazioni straDali : Il concerto di Ligabue a Bari apre ufficialmente l'annata di live che l'artista di Correggio ha pensato per Start, il suo ultimo album di inediti rilasciato l'8 marzo scorso e dal quale ha appena estratto Polvere di stelle come ultimo singolo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ma l'organizzazione consiglia di arrivare con un certo anticipo per favorire le operazioni di accesso, probabilmente rallentate dopo la rimodulazione degli ordini ...

Maltempo in Lombardia - l’esortazione di Confedilizia : “E’ inaccettabile - uno scanDalo ogni giorno di più” : ”La Lombardia è sott’acqua. Frane, smottamenti, allagamenti, danni alle coltivazioni, chiusure di strade e, soprattutto, evacuazione di un migliaio di cittadini”. ”È evidente che il sistema dei Consorzi di bonifica non funziona”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani. Inoltre aggiunge ”E’ inaccettabile”. ”Non è possibile che ogni volta che viene un ...

Bari. In via Murat : morta donna di 50 anni caduta Dal balcone : Un morto in via Gioacchino Murat, alle spalle della Questura di Bari. Una donna di 50 anni ha perso la

La stele per Alba Chiara Baroni - la ragazza uccisa due anni fa a Tenno Dal ragazzo che aveva lasciato - è stata danneggiata : La stele in ricordo di Alba Chiara Baroni, una ragazza uccisa due anni fa dal ragazzo che aveva lasciato, è stata danneggiata. La stele era stata posta lo scorso novembre a Tenno, in provincia di Trento, nella giornata internazionale per

Volley - malore per Paola Egonu : portata via in barella dopo Italia-Corea del Sud - azzurra in ospeDale : Paola Egonu ha avuto un malore al termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile andato in scena ieri sera al PalaBarton di Perugia. L’opposto della nostra Nazionale, protagonista di una partita vertiginosa conclusa con 27 punti fondamentali per la vittoria contro la compagine asiatica, ha avuto un mancamento ed è stata portata via in barella: si parla di un calo di pressione dovuto al caldo. ...

Lombardia : lido sul Lago di Mezzola devastato Dall'alluvione : Giornata difficile oggi in Lombardia a causa del maltempo. Le piogge persistenti e intense che si sono verificate in nottata hanno causato frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d'acqua. Abbiamo...

Lombardia flagellata Dal maltempo : esonda lago di Como - frane ed evacuazioni in corso fra lecchese e comasco : Piogge e temporali continuano ad imperversare sulle regioni settentrionali, specialmente a ridosso dei settori alpini e prealpini. Nella notte e prime ore del mattino nuove forti precipitazioni hanno...

Anticipazioni Un posto al sole Dal 17 al 21 giugno : Leonardo riporterà la barca di Tommaso : Le Anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 17 al 21 giugno concederanno ampio spazio all'arrivo a Napoli di Leonardo, il quale informerà Roberto di voler riportare a casa la barca di Tommaso. Ma le novità della prossima settimana coinvolgeranno anche altri personaggi della storica soap partenopea, a partire da Marina che si renderà conto di non avere più l'apprezzamento di un tempo degli operai dei Cantieri. Non potrà mancare ...