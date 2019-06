Calcio femminile | Mondiali 2019 | orari e programma delle partite di oggi domenica 16

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) Due le gare odierne inper quanto concerne idi, che vedranno i primi verdetti nel Girone F, l’ultimo a completare la seconda tornata di gare. Nella prima sfida, alle ore 15.00, la Svezia, vittoriosa per 2-0 sul Cile all’esordio, non dovrebbe avere problemi di sorta a battere la Thailandia, cenerentola del raggruppamento. Nella seconda sfida di giornata invece, alle ore 18.00, si incontreranno USA e Cile: le statunitensi vengono dalla goleada rifilata alla Thailandia e partono con tutti i favori del pronostico anche contro le sudamericane, le quali cercheranno di tenere testa alle blasinate avversarie per poter ancora sperare nel passaggio agli ottavi. Entrambe le gare saranno visibili in tv su Sky Sported in streaming su Sky Go. Di seguito ilodierno:di– 2a giornata 15.00 ...

