ATP Stoccarda | Berrettini è sontuoso! 3° titolo in carriera

ATP Stoccarda 2019 - Matteo Berrettini : “Non riesco a credere di aver vinto - è stato un torneo fantastico” : Matteo Berrettini festeggia sull’erba di Stoccarda, il tennista romano ha vinto il torneo ATP sul verde tedesco e ha così messo il terzo sigillo nel massimo circuito internazionale dopo essersi imposto sulla terra battuta a Gstaad 2018 e a Budapest 2019. Settimana eccezionale per il 23enne che oggi è riuscito a regolare il canadese Felix Auger-Aliassime in una finale molto intensa e avvincente, risolta in due set con un tie-break ...

VIDEO Matteo Berrettini vince ATP 250 Stoccarda : highlights e sintesi della Finale con Auger-Aliassime : Matteo Berrettini ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime in Finale. Due set di grande spessore per il tennista romano, spettacolare nel tie-break che ha deciso la frazione e che è valso il trionfo sull’erba tedesca: il 23enne ha conquistato il suo terzo trofeo nel massimo circuito internazionale, il primo su questa superficie dopo i due guadagnati sulla terra battuta a Gstaad e Budapest. Il ...

ATP 250 Stoccarda 2019 - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? Cifra molto interessante : Domenica indimenticabile per Matteo Berrettini che ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano ha sconfitto il canadese Auger-Aliassime in finale e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo sull’erba tedesca: si tratta del terzo sigillo in carriera nel massimo circuito per il nostro portacolori che in passato si era imposto sulla terra rossa a Gstaad e a Budapest. Il numero 2 d’Italia è stato semplicemente ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini in trionfo sull’erba tedesca! Auger-Aliassime battuto in due vibranti set : Terzo titolo ATP per Matteo Berrettini nella propria carriera. Il romano porta a casa l’ATP 250 di Stoccarda, battendo in una finale di livello davvero alto il diciottenne canadese Felix Auger-Aliassime, grande speranza anche del Tennis mondiale, con il punteggio di 6-4 7-6(11). Si tratta del secondo titolo su erba nella storia per un giocatore italiano: il precedente, nel 2011, lo conquistò Andreas Seppi a Eastbourne contro il serbo Janko ...

Matteo Berrettini festeggia il nuovo best ranking ATP! Che salto in classifica - è a ridosso della top20 dopo Stoccarda! : Matteo Berrettini ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda, l’azzurro ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime nella finale andata in scena sull’erba tedesca e ha così conquistato il suo terzo torneo nel massimo circuito internazionale, il primo su questa superficie. Il romano si è imposto autorevolmente in due set, fantastico il tie-brak con cui ha chiuso la contesa con una grande personalità. Il 23enne, che aveva incominciato ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale ATP Stoccarda in DIRETTA : 6-4 7-6 - fantastico trionfo del tennista romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Terzo titolo della carriera per Matteo Berrettini, che salirà al numero 21 della classifica mondiale. L’Italia torna a vincere un titolo sull’erba dopo otto anni. Un tiebreak meraviglioso quello vinto da Matteo Berrettini e chiude un torneo magico per il romano, che non ha perso un solo set. 13-11 ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale ATP Stoccarda in DIRETTA : 6-4 6-6 - il romano vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Prima vincente dell’azzurro. 0-1 Bello scambio e alla fine Matteo sbaglia con il rovescio. 6-6 E tiebreak sarà! 40-0 Ace di Berrettini. Tre palle per andare al tiebreak. 30-0 In corridoio il back di rovescio di Auger-Aliassime. 5-6 Auger-Aliassime tiene ancora il servizio. Ora Berrettini deve vincere il game per andare al tiebreak. 40-15 Sul nastro la risposta di rovescio di ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale ATP Stoccarda in DIRETTA : 6-4 4-5 - il romano vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Bellissima volèe stoppata di Berrettini. 15-0 Servizio e dritto per Berrettini. 4-5 Berrettini stecca di rovescio ed ora serve per restare nel set. 40-15 Non passa il rovescio di Matteo. 30-15 Berrettini si è fermato, ma il colpo di Auger-Aliassime ha toccato in parte la riga. 15-15 Ottima prima di servizio del canadese. 4-4 Berrettini tiene il servizio. Si entra nelle fasi conclusive del ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale ATP Stoccarda in DIRETTA : 6-4 1-2 - il romano vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Auger-Aliassime tiene il servizio. 40-30 Lungo il recupero in corsa di rovescio di Berrettini. 30-30 Berrettini va fuori giri con il rovescio. 15-30 Lungo il dritto del canadese. 15-15 Smash di Aguer-Aliassime. 1-1 Lungo il rovescio di Auger-Aliassime. Game combattuto e vinto dall’azzurro. A-40 Ace di Berrettini. 40-40 Sul nastro il back di Berrettini. 40-30 Stavolta il romano chiude ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale ATP Stoccarda in DIRETTA : 5-4 - subito un break di vantaggio per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima vincente dell’azzurro. 15-0 Lungo il dritto del canadese. 5-4 Anche Auger-Aliassime tiene il servizio a zero. Berrettini ora può chiudere il primo set. 40-0 Berrettini sbaglia con il dritto. 30-0 Ace di Auger-Aliassime. 5-3 Servizio tenuto a zero dall’azzurro, che sicuramente servirà per il primo set. 40-0 Altra prima vincente di Berrettini. 30-0 Splendida prima di ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale ATP Stoccarda in DIRETTA : in palio il primo titolo sull’erba per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime, Finale del torneo ATP di Stoccarda. Il tennista romano cerca di conquistare il suo primo titolo in carriera sull’erba ed il terzo in generale. Si tratta della quarta Finale in carriera (terza nel 2019) per Berrettini, che ha confermato tutti i progressi fatti in una stagione finora esplosiva. Grazie a ...

ATP Stoccarda – Sarà Auger-Aliassime a sfidare Berrettini - lo svizzero in finale senza giocare : Il numero 21 del ranking ATP stacca il pass per la finale senza giocare, visto il forfait per infortunio di Milos Raonic finale inedita per il torneo ATP di Stoccarda, in corso di svolgimento sui campi in erba della città tedesca. A sfidare Matteo Berrettini Sarà il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, riuscito ad arrivare all’ultimo atto della competizione senza giocare. Il suo avversario Milos Raonic, infatti, ha alzato ...

ATP Stoccarda 2019 - Matteo Berrettini : “Decisivo il primo break contro Struff. La Finale? Ora stretching per arrivarci al meglio” : Sabato ricco di emozioni per Matteo Berrettini che si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di Stoccarda, si tratta del quarto atto conclusivo in carriera per il tennista romano nel massimo circuito, per la prima volta lotterà per un titolo sull’erba. Il 23enne ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff e domani tornerà in campo per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo, da ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking ATP! La nuova classifica del romano : e se vincesse la finale a Stoccarda… : Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo della prestigiosa kermesse sull’erba tedesca e domani tornerà in campo per affrontare Felix Auger-Aliassime. Il tennista romano se la giocherà alla pari con il canadese, il 23enne incrocerà il temibile 17enne che oggi ha riposato beneficiando del ritiro di Milos Raonic. La ...