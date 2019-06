Anziani che guardano i cantieri | ora diventa un lavoro | saranno consulenti dei comuni

fanpage

(Di domenica 16 giugno 2019) Per gliguardare imentre gli operai sono alnon sarà più solo un passatempo. Un progetto partito in alcunidel pisano, infatti, fare questa attività un vero e proprio. Glino cosìe offrono la loro esperienza nella realizzazione di alcuni progetti.

Pontifex_it : Sono vicino a tanti anziani che vivono come nascosti, dimenticati, trascurati. E ringrazio chi si impegna per una s… - vaticannews_it : #15giugno Giornata Mondiale contro gli abusi sugli #anziani #PapaFrancesco: 'Sono vicino a tanti anziani che vivono… - matteosalvinimi : Approvata al Senato la legge della Lega per punire i DELINQUENTI che truffano gli anziani, con pene previste fino a… -