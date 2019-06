Venezia, operata alla gamba per rottura della tibia, muore per una embolia: cinque indagati (Di sabato 15 giugno 2019) La vittima una 39enne veneta di Mirano, Marianna Marino, moglie e mamma di tre bambini piccoli. La tragedia a circa un mese dall'intervento per la rottura di una tibia all'ospedale di Dolo, dopo essere stata richiamata per rimuovere la vite. La donna si è sentita male ed è morta per un'embolia polmonare. (Di sabato 15 giugno 2019) La vittima una 39enne veneta di Mirano, Marianna Marino, moglie e mamma di tre bambini piccoli. La tragedia a circa un mese dall'intervento per ladi unaall'ospedale di Dolo, dopo essere stata richiamata per rimuovere la vite. La donna si è sentita male ed è morta per un'polmonare.

A seguito di una improvvisa caduta, aveva riportato una bruttissima frattura alla gamba tanto da essere costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico in ospedale. Un incidente serio e un'operazione altrettanto seria che però era riuscita benissimo tanto che la donna guardava con fiducia al seppur lungo, periodo di riabilitazione che ne sarebbe seguito. Nessuno infatti si aspettava che appena tre giorni dopo l'intervento di richiamo per rimuove la vite, che era stata inserita con l’operazione, la donna si sentisse male e morisse. È la triste vicenda che vede protagonista una 39enne veneta, Marianna Marino, moglie e mamma di tre bambini. Come ricostruisce il Corriere del Veneto, la tragedia dopo circa un mese dall'intervento per la rottura di una tibia all'ospedale di Dolo. La donna aveva seguito tutte le indicazioni dei medici ma dopo essere stata richiamata per rimuovere la vite, si è sentita improvvisamente male ed è morta.