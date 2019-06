L’allenatore del Villareal | “Albiol è un grande giocatore Ci piacerebbe averlo”

Roma - l’annuncio delL’allenatore Prosinecki : “Dzeko ha deciso di andare via” : Dopo l’arrivo dell’allenatore Fonseca la Roma si prepara a tuffarsi sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di ribaltare il risultato della scorsa stagione, della rosa non farà parte certamente l’attaccante Edin Dzeko. La conferma arriva direttamente dal commissario tecnico della Bosnia Robert Prosinecki ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, ha raccontato di aver parlato con lui e Miralem ...

Le notizie del giorno – L’allenatore della Juve - la rivelazione shock di Mazzoleni e l’ex allenatore condannato : Le notizie del giorno – rivelazione shock dell’arbitro bergamasco Paolo Silvio Mazzoleni che, a 45 anni oggi compiuti e a carriera appena conclusa, si confessa al cineteatro dell’oratorio di Colognola (il quartiere d’origine) presentando l’autobiografia “La mia regola 18” a cura dei giornalisti Giorgio Burreddu e Alessandra Giardini (Absolutely Free Libri). Nel 2012 ha sconfitto il cancro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). E’ stato ...

Panchina Sampdoria - l’esito dell’incontro con L’allenatore Di Francesco : Panchina Sampdoria – Sono ore caldissime in casa Sampdoria, a tenere banco è soprattutto la questione allenatore. Per quanto riguarda la cessione del club è sfumata la trattativa con Vialli quindi il futuro sarà probabilmente ancora con Ferrero. Si decide il tecnico per la prossima stagione, sembrava ad un passo l’arrivo dell’ex Fiorentina Stefano Pioli, nelle ultime ore la situazione si è però ribaltata. Sono andati ...

Lo stipendio delL’allenatore è di 679 mila dollari : il pagamento? In contanti… : Ancora “strani movimenti” legati all’Iran, che per imposizione degli Stati Uniti non può effettuare transazioni bancarie di importi molto elevati. Per questo motivo, i campioni del Persepolis Teheran pagheranno i 679 mila dollari di stipendio del loro allenatore croato, Branko Ivankovic, in contanti. Ad aprile, invece, Carlos Queiroz, ex allenatore dell’Iran, aveva presentato una denuncia alla Fifa contro la ...

Boxe – Verso Scardina vs Goddi - le sensazioni delL’allenatore Dino Spencer : “dalla preparazione di Daniele alla stima per l’avversario - ecco cosa penso” : Tutto pronto per lo spettacolo di venerdì 28 giugno sul ring del Palalido-Allianz Cloud di Milano: le sensazioni di Dino Spencer Venerdì 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano, i pesi supermedi Daniele Scardina (16-0 con 14 vittorie per KO) e Alessandro Goddi (35-4 e 1 pari) si affronteranno sulla distanza delle 10 riprese per il titolo internazionale IBF detenuto da Scardina che lo ha vinto lo scorso 8 marzo al Superstudio Più di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Carlo Ancelotti - L’allenatore vincente : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti, cammino di successi per l’attuale allenatore del Napoli che festeggerà il compleanno a Vancouver, città natale di sua moglie. Ha ricevuto gli auguri dei tanti campioni, da calciatore non è stato un girovago come da allenatore. Tre le squadre. Il Parma, la Roma e il Milan, nella sua carriera ha vinto ...

Lutto nel mondo del calcio - si è spento a soli 49 anni L’allenatore inglese Justin Edinburgh [FOTO] : Si è spento a soli 49 anni l’allenatore del Leyton Orient, club di quinta divisione inglese, Justin Edinburgh. Il tecnico era stato ricoverato per un arresto cardiaco pochi giorni fa. Da calciatore aveva vestito per 10 anni la maglia del Tottenham. E proprio gli Spurs sono stati il motivo del suo ultimo viaggio: Edinburgh si era recato a Madrid per assistere alla finale di Champions League della squadra del cuore contro il Liverpool. ...

Allenatore Primavera – Il Napoli annuncia L’allenatore della prossima stagione. Il tweet : Allenatore Primavera – La SSC Napoli annuncia, col il puntuale tweet, la conferma di Roberto Baronio sulla panchina della squadra Primavera. Allenatore Primavera – Roberto Baronio è stato confermato alla guida degli azzurrini. La Primavera del Napoli non ha disputato un campionato da ricordare ma è riuscita a centrare l’obiettivo della salvezza. Roberto Baronio Baronio ha mosso i primi passi nel Brescia ed ha esordito in ...

Momblano : «Entro giovedì L’allenatore della Juve - sembra Sarri». Addio Guardiola : Momblano si è quasi arreso. L’ipotesi Guardiola – da lui sostenuta con ogni mezzo – sembra capitolare. Il giornalista che si occupa di Juventus, questa sera in tv ha dichiarato che il club intende comunicare entro giovedì il nome del nuovo allenatore e potrebbe essere Maurizio Sarri. Per Momblano, la sentenza sul City in Champions potrebbe arrivare lunedì prossimo. «E a questo punto – ha dichiarato – a meno di ...

L’uomo del giorno - Luigi Di Biagio : L’allenatore della Nazionale Under 21 compie 48 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Luigi Di Biagio, ex calciatore ed attuale ct della Nazionale Under 21 italiana, che compie 48 anni. Nato a Roma, fa la trafila nelle giovanili della Lazio. Viene ceduto al Monza, dopo aver fatto l’esordio in Serie A con i biancocelesti. In Brianza trascorre tre stagioni. Passa poi al Foggia di Zeman per altre tre ...

I tifosi della Juventus non perdonano Conte - cori e insulti contro L’allenatore dell’Inter : “mercenario” : Alcuni tifosi della Juventus presenti a Madrid hanno insultato Conte per aver accettato l’offerta dell’Inter I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta di Antonio Conte di dire sì all’Inter, diventando l’allenatore nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Prova ne sono i cori e gli insulti che alcuni supporters bianconeri hanno rivolto all’ex manager del Chelsea, ...

Juventus-Sarri - l’agente delL’allenatore atteso a Londra per parlare con il Chelsea : spunta un ostacolo non da poco : L’agente dell’allenatore del Chelsea è atteso a Londra per parlare con il Chelsea, che potrebbe a sua volta chiedere un indennizzo per liberare Sarri Giornata importante quella di oggi per il futuro di Maurizio Sarri, l’agente dell’allenatore toscano infatti partirà alla volta di Londra per parlare con il Chelsea. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di uscita che permetterebbe ...

Spalletti non è più L’allenatore dell’Inter - ora tocca a Conte : È finita davvero. Il matrimonio tra l’Inter e Luciano Spalletti, il tecnico che per due anni di seguito ha portato i nerazzurri in Champions League, è ufficialmente terminato. L’annuncio della separazione è arrivato alle 10.30 attraverso i canali social del club. «FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di a...

Ufficiale - Spalletti non è più L’allenatore dell’Inter : “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre piu’ il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”, è questo il comunicato Ufficiale dell’Inter che nelle prossime ore dovrebbe annunciare l’arrivo in panchina di Antonio Conte. Si conclude così l’esperienza sulla panchina nerazzurra, arrivato ...