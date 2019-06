Inondazioni in Cina | le immagini scioccanti | auto e case sommerse

Inondazioni in Cina : almeno 61 morti - case crollate ed evacuazioni : Un’ondata di maltempo ha provocato Inondazioni in numerose zone nel centro/sud della Cina: almeno 61 persone sono morte e altre 356mila sono state evacuate, secondo quanto riferito dai soccorritori. almeno 9.300 abitazioni sono crollate e circa 3,71 milioni di ettari di terreni agricoli sono stati danneggiati dalle Inondazioni: si stimano danni per oltre 13 miliardi di yuan (1,6 miliardi di euro circa). L'articolo Inondazioni in Cina: ...

Inondazioni in Cina : colpite 9 città e oltre 2 milioni di persone : In Cina oltre 2 milioni di persone sono state colpite dalle conseguenze delle Inondazioni causate da piogge torrenziali nella provincia di Jiangxi: si contano al momento circa 150mila sfollati, secondo quanto reso noto dall’Ufficio provinciale di gestione delle emergenze. Xinhua riferisce che da giovedì scorso intense precipitazioni hanno causato violente Inondazioni in 9 città della provincia: colpiti 137.200 ettari di colture, 1.353 ...