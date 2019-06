Figli bocciati | i genitori aggrediscono la preside a scuola

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Emanuela Carucci Il fatto in provincia a Supersano. La dirigente si è barricata nel suo ufficio. Sono intervenuti i carabinieri È accaduto giovedì scorso a Supersano, un Comune di poco più di 4mila anime in provincia di Lecce. Sei alunni sono statie non potranno sostenere gli esami di terza media. E questo fatto non è andato giù ai, tanto che hanno inveito contro ladell'istituto comprensivo a tal punto che son dovuti intervenire i carabinieri. La dirigente è Caterina Rosaria Scarascia. La donna, secondo quanto riporta il "Corriere.it" sarebbe stata aggredita verbalmente dai. Per sfuggire alle ire si è dovuta chiudere nel suo ufficio, innza. Ila accusano di non essere stati mai messi al corrente del rischio bocciatura dei loroe che sono stati colti da una doccia fredda. Ma non sono solo alcuni alunni di terza ...

