CorSport | Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli

(Di sabato 15 giugno 2019) Non si scioglie l’intreccio. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale suche garantirebbe alil pagamento del 20% dell’ingaggio del calciatore, pari a 6,5 milioni, nella stessa giornata sono arrivate anche le dichiarazioni di Matthaus che da confidenze del colombiano ha dichiarato che è indirizzato verso la Juve. Ilnon desiste e ha giocatole sue carte, compreso un contatto diretto tra De Laurentiis e Florentino Perez e Jorge Mendes. La era difficoltà risiede nel fatto che il Real ha già speso circa 300 milioni sul ...

