(Di sabato 15 giugno 2019) Vittime dei maltrattamenti ragazzini tra i 7 e i 17 anni che frequentavano una specie di doposcuola allestito in un appartamento di Santa Croce sull'Arno che aveva il compito di tramandare la tradizione coranica. In manette due uomini che non avrebbero esitato a picchiare anche con bastoni i piccoli allievi.