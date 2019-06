«The Banana Splits» | lo show tv di fine anni’60 è ora un film horror R-rated

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) La tendenza al revival dei programmi televisivi ha raggiunto un nuovo livello, come nel caso de Lodei, trasmissione delladegli anni ’60, che ha ispirato un: immaginate i pupazzi che diventano degli spietati assassini e il gioco è fatto. La pellicola, diretta dalla regista danese Danishka Esterhazy si intitola TheAdventure Hour come looriginale; prodotta da SyFy, Blue Ribbon Content e Warner Bros. Home Entertainment, andrà in onda proprio su Syfy, network elettivo per la trasmissione di molti-trash, come Sharknado. La trasmissione originale Lodei(TheAdventure Hour), conosciuto anche come Theand Friends, era una serie televisiva prodotta dalla Hanna-Barbera, in onda dal 1968 al 1970. È stata il primo progetto di Hanna-Barbera a mescolare live ...

